Жертва талого льда: Екатеринбург лишился ледового городка раньше срока из-за ЧП

В Екатеринбурге сегодня произошло ЧП. Прямо напротив администрации города в ледовом городке обрушилась часть скульптуры. Как выяснилось, это следствие "глобального потепления" на Урале, передает корреспондент Накануне.RU.

Проверки ледового городка идут каждый день. Как только администратор обнаружил в стене одной из скульптур трещины, администрация новогоднего места развлечения приняла решение о закрытии снежной постройки на время. Как стало известно Накануне.RU, во время обрушения ледовой стены людей рядом не оказалось.

Приехав на место, мы увидели глыбы льда, лежащие на снегу. Рядом суетились рабочие, убирая последствия крушения. Чуть потдаль от них прогуливались полицейские.

По словам очевидцев, обрушение происходило в то время, когда людей уже попросили покинуть ледовый городок.

"Все стало рушиться небольшими фрагментами. Затем стена упала полностью", - рассказал собеседник Накануне.RU.

Во время обрушения ледового изваяния была повреждена аппаратура городка. На экране часть изображения отсутствовала.

Теперь ледовый городок на время будет закрыт. Рабочие будут решать вопрос об укреплении стен при помощи деревянных укреплений.

"Для того, чтобы ледовые скульптуры растаяли, должны пройти сутки или даже двое. В том случае, если похолодания не будет, ледовый городок закроется до тех пор, пока не будет комфортной температуры для льда. Безопасность превыше всего", - заключил администратор ледового городка Вадим Нафиков.