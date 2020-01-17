Свердловский омбудсмен начала собирать предложения о поправках в Конституцию России

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова начала собирать предложения о внесении поправок в Конституцию России.

Напомним, распоряжением президента РФ Мерзлякова включена в состав рабочей группы по подготовке предложений об изменении Конституции. Сейчас идет их сбор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского омбудсмена, жители и организации из Свердловской области, которые имеют предложения по поправкам в Конституцию, могут направлять их в адрес сопредседателя рабочей группы Павла Крашенинникова по адресу priem.ural@mail.ru. Также можно писать непосредственно Татьяне Мерзляковой, ее почта t.merzlyakova@egov66.ru.

По словам уполномоченного по правам человека, все полученные предложения будут переданы для изучения и обсуждения в рабочую группу.