"Мечел" решил продать долю в Эльгинском месторождении

Основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания не нашла деньги на сделку и отказалась от преимущественного права на долю Газпромбанка в Эльге. По словам источников, теперь Зюзин готов продать и 51% Эльги, которыми сейчас владеет "Мечел". Сделка позволит компании существенно сократить свои долги, которые превышают 400 млрд рублей.

Потенциальным покупателем доли Газпромбанка в Эльгинском месторождении может стать компания "А-Проперти", принадлежащая сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну.

Ранее стало известно, что "Мечел" принял оферту Газпромбанка о выкупе доли (34%) в Эльгинском угольном проекте (Якутия). Сумма сделки должна была составить около 31 млрд руб.

Как ранее сообщало Накануне.RU, чистый долг группы компаний "Мечел" без пеней, штрафов и опционов, по данным за второй квартал 2019 года, составляет 411 млрд руб. При этом с 2020 года компания должна начать гасить долг перед банками. "Мечел" уже обратился к своим основным кредиторам с предложением перенести сроки погашения основного долга на более поздние периоды.