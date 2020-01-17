29 Июля 2020
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Происшествия В России Москва
Ксения Пунтус (2020) | Фото: instagram.com/k_ksusha

Модель, выпавшая из квартиры внука Никиты Михалкова, рассказала, что с ней произошло на самом деле

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна квартиры внука Никиты Михалкова в центре Москвы, впервые прокомментировала случившееся с ней.

Напомним, Пунтус 11 января выпала из окна жилого дома на Патриарших прудах. Девушку утром обнаружила лежащей под окнами соседка. Врачи диагностировали у модели ушибы внутренних органов, травмы грудной клетки и позвоночника, несколько переломов. Она была без сознания, но два дня назад пришла в себя.

Бойфренда модели  Андрея Бакова пригласили в Следственный комитет на дачу показаний. По данным СМИ, молодой человек сказал, что спал в момент несчастного случая и ничего не видел и не слышал, узнал о ЧП только утром.

А теперь появилась и версия самой Ксении, которая тиражируется в СМИ, мол, она, выпив алкоголя, сидела на подоконнике с лэптопом, упала из-за неаккуратного движения и нарушенной под действием спиртного координации. Между тем, в соцсетях и СМИ многочисленные знакомые и незнакомые Пунтус высказывали версии о возможном неслучайном падении девушки, либо о действии на нее каких-то веществ. В числе людей, усомнившихся в случайности произошедшего, были модель Алеся Кафельникова и светская дама Божена Рынска, проживающая по соседству.

Ксения Пунтус|Фото: instagram.com/k_ksusha

Пунтус пишет: "Тадам. Единственные достоверные слова от моего лица с момента происшествия данного инцидента. Спешу вас огорчить, писатели - фантасты, но запрещённых веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и тд и тп) , ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму. А ещё не было никаких машин, слежек какого-то Никиты ( это вообще непонятно кто ) кустов, потерь памяти и всего того, что умудрилась выдумать Алеся в своих постах)" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

"Так же речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей - чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами ( с не очень хорошим зрением и без линз )) Весь инцидент - нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь. искренне надеюсь, что мой случай сможет послужить наглядным уроком о самом важном - здоровье человеческом, как первоосновы всей нашей жизни", - пишет Ксения.

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Модель, выпавшая из квартиры внука Никиты Михалкова, рассказала, что с ней произошло на самом деле

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Теги: ксения пунтус, андрей баков, никита михалков



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