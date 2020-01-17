"Тактическая игра на местности". В пермской школе рассказали, что за "разгон митинга" отрабатывали ее ученики

В пермской школе № 105 объяснили, чем занимались школьники во время отработки "разгона митинга" на одном из уроков, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее старший научный сотрудник Пермского научного центра Виталий Ковин в своем Facebook рассказал о том, что в кадетском классе пермской школы № 105 прошли занятия якобы по "отработке разгона митинга". "Готовят смену? Пермь. Школа 105. "Кадетский", или как там он называется, класс. Учебные занятия. Родители, вы действительно хотите, чтобы ваших детей учили щиты держать, дубинками махать, "черепаху строить", атаки протестующих отбивать. И девочек тоже? Господа начальники, это точно входит в школьную программу?", - написал Ковин.

По словам директора школы, в учреждении работают программы допрофессиональной полицейской подготовки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. Дважды в год в рамках внеурочной деятельности в 6-7 классах проводятся тактические игры на местности.

"Тактическая игра, проведенная сегодня в школе №105,будет проанализирована специалистами департамента образования и городского психологического центра, действиям сотрудников школы будет дана педагогическая оценка", - отметили в мэрии.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел в Татарстане. Кадры того, как полицейские отработали разгон митинга на школьниках, вызвали большой резонанс. Сообщалось, что региональный главк МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников Новотроицкой школы. В пресс-службе ведомства заявили, что участие школьников не было согласовано с руководством.

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала потребовал уволить непосредственных организаторов мероприятия. Кроме того, министр решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина. Генерал-лейтенант будет предупрежден о неполном служебном соответствии. В итоге трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены.