29 Июля 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В УФАС пожаловались на "платную" пропускную систему в школах Магнитогорска

В УФАС пожаловались на "платную" пропускную систему в школах Магнитогорска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

По словам заявителя, в школах города работает турникетно-пропускная система, предполагающая наличие электронного пропуска в виде пластиковой карты. При утере пропуска, стоимость его восстановления составляет 150 руб. Получить новую карту можно только в АО "КредитУралБанк". При этом для многодетных семей и детей-инвалидов льгот нет.

Заявитель считает, что указанная ситуация нарушает конституционное право на бесплатное основное общее образование.

УФАС просит жителей Магнитогорска и области сообщить номера школ, где используется такая система, особенности ее работы и условия получения пропуска.

УФАС проверит действия школы и банка на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.

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В УФАС пожаловались на "платную" пропускную систему в школах Магнитогорска

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Теги: УФАС, школа, жалоба, банк,



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