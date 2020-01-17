В УФАС пожаловались на "платную" пропускную систему в школах Магнитогорска

В УФАС пожаловались на "платную" пропускную систему в школах Магнитогорска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

По словам заявителя, в школах города работает турникетно-пропускная система, предполагающая наличие электронного пропуска в виде пластиковой карты. При утере пропуска, стоимость его восстановления составляет 150 руб. Получить новую карту можно только в АО "КредитУралБанк". При этом для многодетных семей и детей-инвалидов льгот нет.

Заявитель считает, что указанная ситуация нарушает конституционное право на бесплатное основное общее образование.

УФАС просит жителей Магнитогорска и области сообщить номера школ, где используется такая система, особенности ее работы и условия получения пропуска.

УФАС проверит действия школы и банка на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.