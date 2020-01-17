29 Июля 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
прорубь купель иордань крещение лед (2011) | Фото: Накануне.RU

В Югре под купель на Крещение приспособили... болото

В Советском крещенскую купель организовали в болоте. Об этом в своем Facebook рассказал бывший депутат думы Югорска Антон Пантин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Опасное купание. Глава Советского распорядился обустроить место для купания в Крещение 2020 г. в болоте около СУ-881 по Ярославской", - отметил Пантин.

По его словам, "в этом месте летом каждый год строго запрещается купаться, так как вода грязная и кишит разными бактериями и инфекциями".

"Считаю решение администрации города ошибочным. Оно может вызвать взрыв эпидемий различных заболеваний. Прошу считать публикацию официальным заявлением и вмешаться Югорскую межрайонную прокуратуру и Роспотребнадзор", - отметил Пантин.

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В Югре под купель на Крещение приспособили... болото

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Теги: Крещение, купель, иордань, болото, Антон Пантин



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