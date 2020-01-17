В Югре под купель на Крещение приспособили... болото

В Советском крещенскую купель организовали в болоте. Об этом в своем Facebook рассказал бывший депутат думы Югорска Антон Пантин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Опасное купание. Глава Советского распорядился обустроить место для купания в Крещение 2020 г. в болоте около СУ-881 по Ярославской", - отметил Пантин.

По его словам, "в этом месте летом каждый год строго запрещается купаться, так как вода грязная и кишит разными бактериями и инфекциями".

"Считаю решение администрации города ошибочным. Оно может вызвать взрыв эпидемий различных заболеваний. Прошу считать публикацию официальным заявлением и вмешаться Югорскую межрайонную прокуратуру и Роспотребнадзор", - отметил Пантин.