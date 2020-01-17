29 Июля 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Главу саратовского Минздрава заподозрили в махинациях с поставками некачественного медоборудования

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

По версии следствия, в 2018 году региональный минздрав заключил с фирмой два госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов. Сообщалось, что аппараты предназначались детским поликлиникам.

По данным прокуратуры, медицинское оборудование не соответствовало ГОСТ и было более дешевым, чем то, на которое проводился аукцион.

Ущерб бюджету Саратовской области составил более 53 миллионов рублей.

В декабре правоохранительные органы провели обыски в квартире министра Мазиной и ряда других сотрудников областного минздрава.

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Главу саратовского Минздрава заподозрили в махинациях с поставками некачественного медоборудования

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Теги: наталья мазина, саратовская область, минздрав



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