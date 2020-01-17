Мост через Лену в районе Якутска будут строить Ростех и группа "ВИС"
Концессия госкорпорации Ростех и группы "ВИС" выиграла право на проектирование, строительство и эксплуатацию моста через реку Лену в районе Якутска. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства и главы Республики Саха (Якутия).
Осенью 2019 годастало известно об одобрении проекта Владимиром Путиным. Газета "Коммерсант" сообщала, что общая смета проекта может составить почти 83 млрд руб. с учетом НДС. Примерно половину суммы планировалось получить из федерального бюджета, еще 6,4 млрд руб. – из регионального, остальное – расходы частного инвестора.
В Якутии никогда не было мостовой переправы через одну из крупнейших артерий страны – реку Лена. Более того, Якутск сегодня единственный региональный центр без круглогодичной наземной транспортной доступности, отметили в региональном правительстве.
Региональные власти рассчитывают, что новый мост обеспечит круглогодичную транспортную доступность для 83% населения республики. За счет изменения логистики "Северного завоза" региональный бюджет планирует ежегодно экономить свыше 4 млрд руб. "Стоимость потребительской корзины жителей Якутии может снизиться не менее чем на 10%. Рост объемов грузоперевозок может вырасти до 6 млн тонн, пассажиропоток - до 8 млн человек в год. Запуск в эксплуатацию моста может оказать совокупный положительный эффект на рост ВРП республики в размере 3% ежегодно", - подсчитывают будущую выгоду в Якутии.
"Поданная частная концессионная инициатива хорошо проработана как с экономической стороны, так и с технической. На сегодняшний день это единственное известное мне серьезное предложение инвестора, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами. Его подал консорциум двух ведущих российских компаний о репутации которых свидетельствуют конкретные дела и реализованные проекты. Есть полная уверенность в том, что заявленные цели и обязательства будут выполнены в полном объеме. Мост через Лену уже на этапе строительства будет иметь для Якутии значительный мультипликативный эффект: создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет, социальное и экономическое развитие прилегающих территорий и в конечном итоге позволит решить главную на сегодня задачу – улучшение качества жизни людей", – заявил вице-премьер якутского правительства Кирилл Бычков.