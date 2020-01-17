Максим Решетников заявил, что не видит причин для отставки министра здравоохранения Прикамья

Губернатор Пермского края Максим Решетников на площадке Гайдаровского форума заявил, что не видит поводов для отставки министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос есть ли повод для отставки, губернатор ответил: "конечно, нет".

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что пермские врачи якобы требуют отставки министра. Кроме того, в интернете была создана петиция с требованием отставки Мелеховой.

"В Перми и Пермском крае оптимизация медицины идет полным ходом. Это уже сейчас привело к тому, что жителям края приходится ездить в соседние города за медицинской помощью. Многие больницы находятся в ужасном состоянии и требуют капитального ремонта. Врачей и среднего медперсонала катастрофически не хватает, так как в поисках достойной зарплаты они вынуждены уезжать в другие регионы или уходить в частные центры", - говорится в тексте петиции. Отметим, что число подписавших в настоящий момент невелико - всего 376 человек.

Максим Решетников не стал отрицать, что в Пермском крае есть проблемы в сфере здравоохранения и отметил, что их проблемы требуют длительного времени, и не все зависит от министра. Работа ведется по всем направлениям. Проблему нехватки кадров планируется решить за счет увеличения бюджетных мест в Пермском государственном медицинском университете (ПГМА).

"Наша заявка на бюджетные места в ординатуру на этот год на 220 мест уже одобрена федеральным Минздравом. А контрольные цифры приема на 2021 год по нашей просьбе увеличены еще в полтора раза до 580 мест по лечебному делу и педиатрии", - пояснил глава региона.