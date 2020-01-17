29 Июля 2020
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Общество В России Москва
Игорь Николаев (2015) | Фото:

"Старая мельница крутится-вертится": Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

Певец, композитор, продюсер Игорь Николаев отмечает 17 января 60-летний юбилей. С этой датой его поздравил президент России Владимир Путин. "Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор – автор музыки ко многим популярным песням. Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Николаев родился на Сахалине, в семье поэта-мариниста и капитана дальнего плавания Юрия Николаева. В 70-х уехал в Москву, выучился в музыкальном училище при консерватории им. Чайковского. Играл в ансамбле Аллы Пугачевой, для нее же писал первые свои песни, например, знаменитый "Айсберг", "Паромщик". В 1986 году Игорь Николаев начинает сольную карьеру с песни "Мельница".

Много лет Николаев продюсировал Наташу Королеву, для нее писал песни. Также она была супругой Игоря.  Всего Николаев был женат три раза, у него двое детей – дочери Юлия и Вероника.

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"Старая мельница крутится-вертится": Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

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Теги: игорь николаев, юбилей, биография, поздравление, владимир путин



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