"Старая мельница крутится-вертится": Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

Певец, композитор, продюсер Игорь Николаев отмечает 17 января 60-летний юбилей. С этой датой его поздравил президент России Владимир Путин. "Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор – автор музыки ко многим популярным песням. Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Николаев родился на Сахалине, в семье поэта-мариниста и капитана дальнего плавания Юрия Николаева. В 70-х уехал в Москву, выучился в музыкальном училище при консерватории им. Чайковского. Играл в ансамбле Аллы Пугачевой, для нее же писал первые свои песни, например, знаменитый "Айсберг", "Паромщик". В 1986 году Игорь Николаев начинает сольную карьеру с песни "Мельница".

Много лет Николаев продюсировал Наташу Королеву, для нее писал песни. Также она была супругой Игоря. Всего Николаев был женат три раза, у него двое детей – дочери Юлия и Вероника.