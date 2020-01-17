29 Июля 2020
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Общество В России
священник за рулем (2019) | Фото:ru_chp

РПЦ: Проблемы попов на "Мерседесах" в масштабах церкви нет

Проблемы попов на "Мерседесах" нет в масштабах церкви, заявил глава Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью "Российской газете".

По его словам, у большинства из 40 тысяч священнослужителей РПЦ вообще нет личного транспорта.

Легойда отметил, что "священноначалие не раз обращалось к священникам на епархиальных собраниях: отцы, надо следить за тем, на чем вы ездите".

"И патриарх говорил не раз, что уровень жизни священника должен соответствовать уровню жизни среднего прихожанина в храме", - сказал Легойда.

Действительно, глава Русской православной церкви (РПЦ) Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призывал церковных пастырей отказаться от дорогих иномарок, даже полученных в дар.

При этом сам он также подвергался критике: многих возмутило, что руководитель организации, которая не платит налоги, прилетел скорбеть по Романовым на "Царские дни" в Екатеринбург на частном самолете. Вспоминаются и другие скандалы, например, как удалили дорогие часы патриарха на одном из фото, а их отражение забыли.

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РПЦ: Проблемы попов на "Мерседесах" в масштабах церкви нет

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Теги: рпц, попы на мерседесах, владимир легойда



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