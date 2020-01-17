29 Июля 2020
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Спорт Свердловская область В России За рубежом
победитель ралли дакар (2018) | Фото: Накануне.ru

Команда гонщика Сергея Карякина, ставшая второй на ралли-марафоне Dakar, возвращается в Екатеринбург

Рано утром в воскресенье, 19 января, в екатеринбургский аэропорт Кольцово прилетит команда Сергея Карякина и Антона Власюка, которая участвовала в международном ралли-марафоне Dakar и завоевала второе место. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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Международный ралли-марафон стартовал 5 января на побережье Красного моря в городе Джидда. Караван участников преодолел 12 гоночных этапов общей протяженностью 7,9 тыс. км, почти 5 тыс. из которых пришлось на скоростные участки, и финишировал в Киддии.

В классе SSV на старт вышло 45 экипажей, представляющие 18 стран, среди них были и два российских экипажа команды Snag Racing Team. Сергей Карякин и Антон Власюк заняли второе место, уступив только заводскому пилоту команды Monster Energy Can-Am Кейси Курье.

Второй экипаж российской команды в составе Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого занял по итогам гонки 27-е место в генеральной классификации.

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Команда гонщика Сергея Карякина, ставшая второй на ралли-марафоне Dakar, возвращается в Екатеринбург

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Теги: Карякин, гонщик, возвращение, Екатеринбург



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