Переняли опыт Татарстана? В одной из школ Перми отработали "разгон митинга"

В кадетском классе пермской школы № 105 прошли занятия якобы по "отработке разгона митинга". Об этом на своей странице в Facebook рассказал старший научный сотрудник Пермского научного центра Виталий Ковин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Готовят смену? Пермь. Школа 105. "Кадетский", или как там он называется, класс. Учебные занятия. Родители, вы действительно хотите, чтобы ваших детей учили щиты держать, дубинками махать, "черепаху строить", атаки протестующих отбивать. И девочек тоже? Господа начальники, это точно входит в школьную программу?", - написал Ковин.

В образовательном учреждении Накануне.RU отказались комментировать детали урока. В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что директор школы №105 вызван для объяснений в городской департамент образования.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел в Татарстане. Кадры того, как полицейские отработали разгон митинга на школьниках, вызвали большой резонанс. Сообщалось, что региональный главк МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников Новотроицкой школы. В пресс-службе ведомства заявили, что участие школьников не было согласовано с руководством.

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала потребовал уволить непосредственных организаторов мероприятия. Кроме того, министр решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина. Генерал-лейтенант будет предупрежден о неполном служебном соответствии. В итоге трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены.