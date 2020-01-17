"Во всем мире есть черный бизнес": коммунисты выступили против законопроекта по трансплантации органов

На сегодняшний день в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, распространяющий по России презумпцию согласия на посмертное донорство органов. В случае принятия законопроекта, медицинскими службами будет самолично приниматься решение по использованию органов умершего, в случае, если донором заранее не был написан или обговорен устно (при определенных условиях) отказ от донорства. Также донором будет рассматриваться любой, чьи родственники не написали отказ в течении трех часов после смерти мозга донора.

Партия КПКР (Коммунистическая партия коммунистов России) высказалась против законопроекта. Как сообщил Накануне.RU глава исполкома ЦК КПКР Сергей Малинкович, проблемы две: незнание людей своих прав и обязанностей, что увеличивает вероятность того, что граждане страны просто не будут знать о деталях процесса, и злоупотребление определенного процента представителей медицинского сообщества своими полномочиями.

"Мы обеспокоены, так как наше мнение исходит из худших вариантов, - поясняет Сергей Малинкович. - Есть множество случаев, когда медики принимали, мягко говоря, некорректное решение и у родственников пострадавшего потом появлялась масса вопросов и претензий, ответы на которые никто дать не мог. И чем сильнее семья финансово неблагополучна, тем сложнее ей выяснить обстоятельства. Чем дальше это от федеральных городов, органов власти, которым можно пожаловаться, от СМИ, тем эта проблема стоит более остро. Есть целая индустрия черной трансплантологии и пусть в нашей стране она, может, и не так сильно развита, но были и десятки, и сотни случаев с подозрением на участие медицинских служб в этом деле".

Автором законопроекта является Министерство здравоохранения, оно аргументирует его положительные стороны более оперативной технологией донорства и, следовательно, увеличением возможности спасения пациентов, у которых еще есть шанс за счет органов умерших. Сейчас же, в каждом конкретном случае ситуация субъективна и предполагает довольно тщательный и длительный процесс подготовки. Индивидуально и в обязательном порядке оформляется большое количество документов, также донор должен сам дать свое согласие.

"Это очень тонкий момент, требующий определенного и контролируемого порядка действий, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что здесь все прозрачно, - объясняет глава исполкома КПКР. - Необходима широкая дискуссия по теме, обязательно должны быть привлечены не только медики, но и правоохранительные органы, у которых есть практика, сложившаяся за последние 25 лет".

По мнению КПКР, в законопроекте есть уловки, упрощающие интересантам медицинского бизнеса реализацию черных схем по торговле органами. Так, Сергей Малинкович ссылается на расследование в отношении врачей-хирургов Московского координационного центра органного донорства. В больницу №20 привезли гражданина с серьезной травмой головы и сразу направили в операционную, однако, увы, не для помощи. К началу операции в отделение ворвались сотрудники МВД и зафиксировали факт намерения врачей удалить оперируемому почки. Мужчина лежал с завязанными над головой руками, а в его крови судебно-медицинской экспертизой было найдено средство, замедляющее свертываемость крови. Пациент скончался не приходя в себя. Дело в отношении врачей возбудила Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы, однако, на протяжении многих лет разбирательств и судебных процессов, ситуация лишь больше обрастала слухами и домыслами, а на суд периодически давило медицинское сообщество. При этом, без внимания остался тот факт, что о махинациях на черном рынке органов сообщил коллега подозреваемых, рассказавший, что для донорства выбирали асоциальных людей, "за чьи права некому бороться".

"Именно правоохранительные органы должны указать, на каком именно этапе возможны злоупотребления в новом законопроекте. Должны по этому поводу высказаться и правозащитники, обозначив, насколько законопроект защищает права человека на неприкосновенность. Не хочется обижать медиков, но доверие к ним не всегда имеется. Есть масса случаев, когда, подчеркну, отдельные представители медицинского сообщества ради наживы готовы на все, в том числе на нанесение ущерба здоровью пациента или намеренное неоказание помощи", - объясняет свою точку зрения глава исполкома ЦК КПКР. По его мнению, предлагаемая презумпция "недопустима, антигуманна, бесчеловечна и должна быть заблокирована".