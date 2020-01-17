Курганская область получила 23 новых пожарных машины

В Курганской области произошло поистине историческое событие, важное для безопасности районов, городов и сел региона. Впервые за несколько последних десятилетий обновился парк пожарной техники.

17 января губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил ключи от 23 новых пожарных автомобилей, которые будут нести службу в муниципалитетах.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Шумков сумел договориться с федеральными ведомствами - деньги на машины выделили из резервного фонда российского правительства.

Один такой автомобиль оценивается в 3,8 млн руб., а с учетом поступившей в подразделения пожарной техники во второй половине прошлого года парк в целом обновился на 37 автомобилей.