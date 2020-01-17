В Кургане сотрудник СИЗО хотел за деньги передать осужденным наркотики и алкоголь

В Кургане будут судить бывшего младшего инспектора дежурной службы СИЗО №1, который договорился с заключенным переправить на зону наркотики.

В октябре прошлого года сотрудник СИЗО договорился с одним из заключенных, что за 5 тыс. руб. пронесет в исправительное учреждение запрещенные предметы и вещества, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Договоренность была о наркотиках, нескольких мобильниках, алкоголе и различной аппаратуре.

Однако сотрудники собственной безопасности УФСИН России по региону не дали ему совершить задуманное.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, дело скоро рассмотрит суд.