29 Июля 2020
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Происшествия Курганская область
тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане сотрудник СИЗО хотел за деньги передать осужденным наркотики и алкоголь

В Кургане будут судить бывшего младшего инспектора дежурной службы СИЗО №1, который договорился с заключенным переправить на зону наркотики.

В октябре прошлого года сотрудник СИЗО договорился с одним из заключенных, что за 5 тыс. руб. пронесет в исправительное учреждение запрещенные предметы и вещества, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Договоренность была о наркотиках, нескольких мобильниках, алкоголе и различной аппаратуре.

Однако сотрудники собственной безопасности УФСИН России по региону не дали ему совершить задуманное.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, дело скоро рассмотрит суд.

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В Кургане сотрудник СИЗО хотел за деньги передать осужденным наркотики и алкоголь

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Теги: СИЗО, Курган, наркотики, уголовное дело, СК



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