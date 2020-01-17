Иностранные соцсети предложили блокировать за бан аккаунтов российских чиновников

В российском законодательстве предложили дать определение "иностранным социальным сетям". Об инициативе в Общественной палате РФ рассказал руководитель юридической службы Фонда защиты национальных ценностей Дмитрий Лебедев. Он отмечает, сейчас в отечественных законах такое определение отсутствует, чем пользуются иностранные корпорации.

Он сообщил, что Фонд предложил пакет поправок в пять федеральных законов, которые бы устанавливали правила работы в России иностранных соцсетей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Предлагается внести точное определение "иностранная социальная сеть". Также внести критерий, по которому соцсети признаются распространителями информации: это регистрация в них более 1 млн пользователей – граждан Российской Федерации. Закрепить обязанность иностранных соцсетей хранить данные в России. В законе об иностранных инвестициях надо закрепить, что владельцы соцсетей должны регистрировать юридические лица, платить налоги и действовать в наших законах. В КоАПе предусмотреть наказание иностранных соцсетей за блокировку и удаление страниц органов госвласти или представителей таких органов, если они не нарушают российских законов. Там же установить наказание за неудаление контента, нарушающего российское законодательство. Дополнить налоговый кодекс пунктом об обязанности иностранных соцсетей встать на учет в налоговых органах. Там же установить наказание соцсетей за уход от регистрации", - говорит Лебедев.

По мнению Лебедева, наказания за все перечисленные нарушения могут варьироваться от штрафов до блокировки на территории России. "Порочная практика наказания выборочно соцсетей должна прекратиться. В России нет неприкасаемых интернет-компаний", - говорит эксперт.