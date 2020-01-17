29 Июля 2020
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Политика В России
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

ВЦИОМ: Послание президента вызвало у россиян надежду и уверенность в завтрашнем дне

После послания президента Федеральному Собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности Владимира Путина.

Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он привел данные за 16 января: 67% одобрили работу Путина на посту президента, тогда как днем ранее было 64%.

Доля негативно оценивающих деятельность главы государства, наоборот, снизилась - с 27% до 24%.

Кроме того, по словам Федорова, послание президента произвело на россиян в основном положительное впечатление и вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне.

По данным опроса, у 22% россиян послание вызвало надежду, у 14% - уважение, еще у 14% - доверие. 13% сказали, что послание вселило в них уверенность в завтрашнем дне, 9% почувствовали гордость, пишет РИА Новости.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Путин в первой части своего выступления, как и ожидалось, большое внимание уделил теме поддержки малообеспеченных слоев населения, отметив, что большинство из этой категории – семьи с детьми. Вторая часть речи была посвящена политической реформе, глава государства предложил ряд поправок.

Эксперты отмечают, что послание Федеральному собранию - это политика откупа и никаких радикальных перемен не последует.

"Я надеялся услышать новые инициативы по развитию сельского хозяйства, промышленности, изменению налоговой системы, политики Центробанка – ничего этого не прозвучало. Поэтому сложно ожидать какого-то перелома в развитии страны. Тенденции к повороту в послании не услышал", - заявил Константин Бабкин, лидер "Партии Дела", президент союза "Новое содружество".

"В итоге послание Федеральному собранию - это политика откупа. Мы вам чуть-чуть добавим, только молчите. А кто там получит деньги - мать-пьяница, или мать-наркоманка, или цыгане распилят, а политика откупа существует все это время. А должен быть четкий образ будущего - куда идем, зачем и что будет завтра", - считает политолог Александр Жилин.

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ВЦИОМ: Послание президента вызвало у россиян надежду и уверенность в завтрашнем дне

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Теги: послание президента, владимир путин



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