29 Июля 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
электрошокер (2012) | Фото: viparsenal.ru

Электрошокеры, ножи и вязальные спицы: приставы Прикамья рассказали, что пермяки приносят с собой в суд

В 2019 г. судебные приставы изъяли у пермяков сотни предметов, запрещенных к проносу в здания судов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В перечень "популярных" запрещенных предметов вошли электрошоковые устройства и патроны, складные ножи и лезвия, отвертки и ножницы, пилочки для ногтей и вязальные спицы. Всего приставы не дали пермякам пронести в суды 358 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих, в том числе одно травматического оружия, один боеприпас и 11 электрошоковых устройств.

Посетитель одного из судебных участков в Пермском районе попытался пронести в суд нож-бабочку, спрятав его в складном зонте, а житель Перми по неизвестной причине пришел в суд с винтовочным патроном во внутреннем кармане куртки.

"Чаще всего на вопрос судебного пристава о наличии запрещенных предметов граждане отвечают отрицательно. Только благодаря усиленному контролю на входе в здания судов удается не допустить присутствия в суде вооруженного человека", - пояснили в ведомстве.

За умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов нарушители привлекаются к административной ответственности. при этом приставы отмечают, что приходить в суд с запрещенными предметами пермяки стали реже.

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Электрошокеры, ножи и вязальные спицы: приставы Прикамья рассказали, что пермяки приносят с собой в суд

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Теги: запрещенные предметы, приставы, суд



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