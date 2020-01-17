Суд взыскал с бывшего члена свердловского правительства 2,6 млн рублей

В доход государства взыскано свыше 2,6 млн руб., полученных в качестве взятки бывшим главой Каменска-Уральского Михаилом Астаховым, который затем возглавлял Южный управленческий округ в статусе члена правительства Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, в июле 2019 года Астахов был признан виновным в получении взятки и часть денег впоследствии добровольно выплатил в доход государства. С учетом этого, а также стоимости конфискованного имущества экс-чиновника, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании оставшейся части взятки в размере свыше 2,6 млн руб.

Михаил Астахов выходит из колонии

Сегодня, 17 января, Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил исковое заявление и взыскал с Астахова данную сумму.

Напомним, Михаил Астахов был осужден на восемь лет колонии строгого режима. Однако затем суд рассмотрел его апелляцию и заменил реальное лишение свободы на условный срок. Прошлой осенью он вышел на волю.