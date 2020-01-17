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Общество В России Москва
(2011) | Фото:canoe.ca

К ресурсам с иностранным "видом на жительство" нельзя давать бесплатный доступ – депутат Госдумы

В число ресурсов, к которым государство обеспечит россиянам бесплатный интернет-доступ, не должны попасть обладатели иностранного "вида на жительство", считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Под "видом на жительство" он понимает преобладание в структуре ресурса иностранного капитала или офшорных владельцев. "Президент сказал в послании федеральному собранию, что среди чиновников не должно быть людей с иностранным гражданством или видом на жительство, - сказал Горелкин, выступая в Общественной палате РФ. – У некоторых наших IT-компаний есть "виды на жительство", они уведены в офшоры. Но тот, кто хочет претендовать на попадание в пул бесплатного интернета, должен быть российским".
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Горелкин, напомним, является автором скандального закона о значимых ресурсах, который предполагает ограничение иностранного капитала в российских IT-гигантах.

Глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заметил, что озвученная президентом инициатива по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам требует четкой формулировки о том, что это за ресурсы. Потому что если посмотреть на структуру самых популярных ресурсов в стране, то в их числе окажутся и иностранные, например, YouTube. "Нужно все это описывать. Иначе я не удивлюсь, если крпорация Google будет требовать безлимитный доступ для россиян к своим ресурсам", - заметил Малькевич.

Руководитель юридической службы Фонда защиты национальных ценностей Дмитрий Лебедев отмечает, что в российском законодательстве отсутствует определение "иностранной социальной сети", чем пользуются иностранные корпорации.

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К ресурсам с иностранным "видом на жительство" нельзя давать бесплатный доступ – депутат Госдумы

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Теги: соцсети, ресурсы, антон горелкин, бесплатный доступ, александр малькевич



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