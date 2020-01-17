Ведущий "Россия 24" Антон Борисов признался, что ему не платят деньги за съемки сюжетов о регионах

Известный российский телеведущий канала "Россия 24" Антон Борисов заявил, что предприятия в регионах не платят его программе деньги за то, что журналист снимает о них сюжеты - такое заявление он сделал на форуме СМИ в Кургане, где присутствовали представители местной прессы и студенты кафедры журналистики, передает корреспондент Накануне.RU.

Борисов отметил, что у программы нет определенного заказчика. Ранее в социальных сетях пользователи обсудили сюжет "Россия 24" о Курганской области, многие заявили, что сюжет был проплачен и в материале уж очень лестно отозвались о Зауралье.

"Все выпуски мы делаем абсолютно бесплатно. Идет просто очень тщательный отбор - есть принцип, по которому я снимаю то или иное предприятие. Мы же телевизионщики, картинка должна быть разной и чтобы предприятия отличались по тематике. Это не оголтелый патриотизм, у нас не все такой "мед медович", мы затрагиваем проблемы и стараемся говорить о них", - отметил Борисов.

Он привел в пример Калмыкию и Алтай.

"Вот республику Калмыкию хотя бы взять - у них практически ничего, кроме выращивания верблюдов и баранов, не осталось уже. Тот же Горный Алтай - некогда богатейший регион, где серьезно была развита туристическая сфера", - рассказал журналист.

Борисов отметил, что была идея, чтобы выпуски делались платно.

"Но после этого все, можно было бы уже закрывать программу. Если бы мы сделали платный сюжет об одном предприятии, другие бы тут же узнали про это, и появились бы вопросы - этим за деньги, а нам бесплатно делаете или наоборот?" - пояснил телеведущий.

Столичный гость отметил, что проекту уже пошел третий год. Программа, автором и ведущим которой является Антон Борисов, рассказывает о предприятиях и фирмах, а также об экономическом положении в том или ином регионе страны.

"Мы начинали его с одной программы в месяц. Сейчас есть пожелание, чтобы мы делали четыре программы в месяц. Нужно очень серьезно готовиться, ведь это жесткий график съемок - 3-4 предприятия в день. У нас этот проект активно развивается и сейчас мы будем запускать и другие проекты, связанные с регионами России - это промышленный туризм и национальные проекты", - отметил телеведущий.