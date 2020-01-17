В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска неправильно применяли обезболивание и использовали просроченные изделия

В Ханты-Мансийске в работе Окружной клинической больнице найдены серьезные нарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росздравнадзора по "тюменской матрешке".

Среди нарушений – отсутствие в клинике различного оборудования, аппаратов, приборов, инструментов, необходимых для выполнения работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке, отсутствия у части медиков, получивших образование в иностранных государствах, допуска к работе. Также в клинике не соблюдали порядок оказания медицинской помощи и установленные правила внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Врачи не соблюдали права пациентов на обезболивание, хранили лекарства не при той температуре, которая им требуется, использовали не зарегистрированные по закону или просроченные медицинские изделия. От клиники потребовали устранить нарушения, применяются меры в рамках КоАП.