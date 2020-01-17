29 Июля 2020
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Александр Малькевич Антон Горелкин (2020) | Фото: t.me/alexandr_malkevich/Александр Малькевич

Депутат Госдумы: Telegram использует наркомафия – сколько Павел Дуров за это заплатил штрафов?

Одна из главных проблем с иностранными IT-компаниями, работающими в России – невозможность заставить их соблюдать российские законы, считает член комитета по информационной политике Госдумы, авто нашумевшего закона о значимых информационных ресурсах Антон Горелкин.
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Выступая в Общественной палате России, он сказал: "Юрисдикция – это вопрос номер один, когда идет взаимодействие нашего законодательства и иностранных платформ. Например, Facebook и Twitter лишь частично соблюдают наши законы, и у нас пока нет инструментов, чтобы их заставить сотрудничать".

Депутат вспомнил о существовании наднационального права, например, космического, авиационного и морского, передает корреспондент Накануне.RU. "Но морское право формировалось столетиями. И были страны, которые отстаивали свое право на пиратство или на блокаду морских путей. Это долгий процесс, который растянется на столетия. В ближайшие десятилетия такого свода законов для интернета не будет", - полагает Горелкин. По мнению парламентария, сейчас происходит "островизация" интернета, в которой участвуют все развитые страны. Они пытаются подчинять транснациональные IT-корпорации через экономические меры. "Можно привести в пример работающий прекрасно в России мессенджер Telegram, площадку активно использует наркомафия, торгуют наркоботы. Сколько штрафов за это заплатил Павел Дуров (создатель мессенджера – прим. ред.)? Нисколько не заплатил", - говорит депутат.

Глава комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов считает, что в России "запуганная система предъявления претензий бизнесу". По его мнению, российские надзорные органы без должной настойчивости и в совершенно смешных размерах штрафуют иностранных IT-гигантов, а те не спешат выплачивать и мизерные штрафы. Он напомнил, что во Франции, например, тот же Facebook штрафуют на десятки миллионов евро, и американская корпорация исправно платит. Общественник считает, что выхода два – заставить иностранцев регистрироваться в России и подчиняться отечественным законам (в том числе и налоговым), а также идти в международные суды, поскольку решения, например, нью-йоркского суда Facebook исполняет гораздо охотнее, чем московского.

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Депутат Госдумы: Telegram использует наркомафия – сколько Павел Дуров за это заплатил штрафов?

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Теги: антон горелкин, дмитрий кирьянов, общественная палата, госдума, мессенджеры, telegram, штрафы, законы, налоги



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