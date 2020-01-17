В минтрансе Прикамья раскрыли имя чиновника, перед которым пермяки устроили спонтанный "митинг"

В Министерстве транспорта Пермского края раскрыли имя высокопоставленного чиновника, перед которым противники закрытия участка Горнозаводской ветви устроили спонтанный "митинг", передает корреспондент Накануне.RU

Как оказалось, 16 января в Пермь с рабочим визитом прибыл директор департамента госполитики в области ж/д транспорта Минтранса РФ Александр Федорчук, а не замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, как думали защитники железной дороги.

В минтрансе края пояснили, что Адександр Федорчук ознакомился с оргмероприятиями, проводимыми в рамках реорганизации Горнозаводской ветки, поучаствовал во встрече с населением.

"Такие встречи с населением проводил ранее и будет проводить краевой минтранс", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, заметив делегацию, пермяки, которые стояли в этот момент на перроне, начали скандировать "Не закрывайте электричку!" и высказывать недовольство проектом.

Добавим также, что власти Перми ответили на критику закрытия движения электричек на участке Горнозаводской ветки.