Власти Нижневартовска официально подтвердили увольнение замглавы по соцполитике

В администрации Нижневартовска официально подтвердили информацию об увольнении заместителя главы города по социальной и молодежной политике Надежды Волчаниной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По информации городских властей с 20 января она уходит в очередной отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

Кто займет ее место, пока неизвестно.

Ранее телеканал N1 со ссылкой на свои источники сообщал, что причиной увольнения чиновницы якобы стал "целый ком претензий". По информации канала, Волчанина втянулась в аппаратные игры и у нее были конфликты с другими блоками мэрии.