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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Надежда Волчанина (2016) | Фото: n-vartovsk.ru

Власти Нижневартовска официально подтвердили увольнение замглавы по соцполитике

В администрации Нижневартовска официально подтвердили информацию об увольнении заместителя главы города по социальной и молодежной политике Надежды Волчаниной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По информации городских властей с 20 января она уходит в очередной отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

Кто займет ее место, пока неизвестно.

Ранее телеканал N1 со ссылкой на свои источники сообщал, что причиной увольнения чиновницы якобы стал "целый ком претензий". По информации канала, Волчанина втянулась в аппаратные игры и у нее были конфликты с другими блоками мэрии.

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Власти Нижневартовска официально подтвердили увольнение замглавы по соцполитике

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Теги: Надежда Волчанина, замглавы, увольнение



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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2020 10:57 Мск В Нижневартовске назначен новый замглавы по социальной политике

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Ранее 16.01.2020 16:24 Мск Замглавы по соцполитике администрации Нижневартовска покидает должность

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