29 Июля 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Ямале с поезда сняли четверых дебоширов

В Ноябрьске с поезда сняли четверых дебоширов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
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16 января силовикам попались четверо вахтовиков, ехавших на работу и с нее. Одним из нарушителей оказался 28-летний житель Красноярска, который ехал в поезде "Пермь – Новый Уренгой". На неоднократные замечания проводников и начальника состава мужчина не реагировал. Второй нарушитель – 50-летний житель поселка Уренгой – ехал в поезде "Новый Уренгой – Москва". В нетрезвом виде он поссорился с попутчиком.

Еще двое нарушителей общественного порядка ехали в поезде, следующем из Нового Уренгоя в Пермь. В пути следования житель города Белоярский и представитель поселка Тазовский выпивали и матерились в присутствии пассажиров. После того, как поезда прибыли в Ноябрьск, всех пассажиров сняли. Каждый получил административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

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На Ямале с поезда сняли четверых дебоширов

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Теги: вахтовики, дебоширы, поезд



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