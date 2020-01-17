Госдума рассмотрит законопроект о новой должности Медведева на следующей неделе

Думский комитет по безопасности и борьбе с коррупцией будет рекомендовать Совету Думы включить законопроект о должности зампредседателя Совета Безопасности в перечень поправок, которые палата рассмотрит на следующей неделе.

Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

Совет Думы рассмотрит президентский законопроект 20 января. После палата рассмотрит его в приоритетном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, после отставки правительства президент России предложил Дмитрию Медведеву занять пост своего заместителя в Совбезе.

Эксперт полагает, что Медведев, несмотря на отставку правительства, находится в восходящем тренде. И, несмотря на то, что некоторые пытаются трактовать его отставку через негативную призму – это крайне неверная коннотация, заявил Накануне.RU директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

"Его анонсированное назначение заместителем главы Совета безопасности демонстрирует, что Медведев входит в круг самых доверенных лиц, и под него специально создается должность в Совете безопасности, вторая после Путина. Кстати, представитель силовиков, сенатор Джабаров уже назвал это неформальной должностью вице-президента, и с этим можно согласиться, с учетом роли Совета безопасности в российской политике, начиная с 2014 г. Там же обсуждаются и принимаются все ключевые решения, в том числе и по экономике", – подчеркнул Павел Салин.