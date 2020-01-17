29 Июля 2020
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Общество В России Москва
экспертный клуб, руки, часы, чиновник (2019) | Фото:Экспертный клуб Екатеринбурга, Александр Исаков

Иногда чиновники на местах считают критику в свой адрес попранием государственного строя – ОП РФ

В Общественной палате России рассказали о работе лендингов для жалоб на контент в сети. Один из них – "Доступа.нет" – направлен на борьбу с оскорблением государственных символов. Второй – "Фейков.нет" – на борьбу с фейковыми новостями, которые могут вызвать серьезные общественные потрясения (их распространители, согласно закону, могут быть наказаны), передает корреспондент Накануне.RU.
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По словам главы комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, страницы, где граждане могут оставить жалобу, являются также и просветительскими – там, в частности, объясняется, что такое госсимволы. Он пожаловался на ситуации, когда региональные или муниципальные чиновники причисляют себя к госсимволам, а критику в свой адрес – к оскорблению власти. В качестве примера он вспомнил недавний случай с мэром Троицка (градоначальник отсудил у горожанина 30 тыс. руб. за пост в соцсети, в котором мужчина критиковал чиновника за свалки – прим. ред.). "Чиновники на местах часто считают критику в свой адрес попранием государственного строя", - пояснил Малькевич.

"Мы хотим разгрузить правоохранителей от потока хлама. Иногда граждане могут увидеть фейк там, где его нет. Профессиональная команда фильтрует, проверяет все сигналы, подтвержденные мы еженедельно подаем в Генпрокуратуру", - говорит член ОП РФ. В скором времени на лендингах появятся счетчики с количеством поданных заявлений, с количеством отправленных в прокуратуру и с количеством заблокированных ресурсов по итогам прокурорских проверок.

Чтобы подать заявление, пользователю нужно указывать свои имя и фамилию, контакты (телефон и электронную почту), ссылку на контент, который, как он считает, является нарушением или фейком, а также оставлять краткое обоснование своего мнения.

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Иногда чиновники на местах считают критику в свой адрес попранием государственного строя – ОП РФ

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Теги: оп рф, александр малькевич, лендинг, жалобы, критика, чиновники, контент



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