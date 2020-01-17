Свердловский губернатор посоветовал коммунистке Крыловой думать о суде по отзыву мандата, а не о пикетах

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции прокомментировал акцию пенсионерки из Асбеста возле Кремля. Напомним, что пожилая женщина вышла на Красную площадь протестовать против произвола чиновников в уральском городе. По ее мнению, руководство городом захватила мафия. Она также негодовала по поводу отъема мандатов у оппозиционных депутатов города. Акцию организовала депутат Асбестовской думы Наталья Крылова, чей мандат недавно был отозван.

Губернатор поначалу передал слово политическому вице-губернатору Сергею Бидонько. "На данный момент, по поводу лишения Крыловой мандата - она обратилась в суд. Статуса депутата коммунистов лишили из-за ошибок в декларации", - сказал он.

Куйвашев порекомендовал Крыловой сосредоточиться на подготовке к суду. "Нужно готовиться к суду", - сказал он.

Напомним, Крылову лишили мандата в декабре прошлого года. Перед этим в городской думе Асбеста произошел скандал с потасовкой. После она провела одиночный пикет в Екатеринбурге, за который ее оштрафовали на 10 тысяч рублей. В начале недели Асбестовский городской суд приостановил решение местной думы о лишении Натальи Крыловой ее мандата депутата от КПРФ.