Зеленский не имеет права уволить премьер-министра Украины, напоминают политологи

Украинский президент Владимир Зеленский не имеет права, согласно конституции страны, уволить премьер-министра Алексея Гончарука, написавшего соответствующее заявление на имя президента. Об этом заявляют политологи, которые считают, что это похоже на игру.

Как сообщало Накануне.RU, Гончарук написал заявление об отставке. Причиной послужил разразившийся скандал, когда в интернете появилась аудиозапись, на которой Гончарук на встрече с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой обсуждает, как растолковать Зеленскому, что в экономике все в порядке. По его словам, у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов", а в голове пустота и туман. После этого многие призвали Гончарука уйти в отставку.

Однако он сделал неожиданный ход, показав, что не держится за кресло. Политологи же отмечают, что его кандидатура была согласована с США. Поэтому Зеленский, невольно впутанный в скандальную историю с "делом Байдена", вряд ли пойдет на новый конфликт. А Гончарук может даже укрепить свои позиции.

"Премьер не подал в отставку! Он просто написал открытое письмо Зеленскому. В отставку пишут парламенту", - указывает политолог Михаил Чаплыга, о чем говорится в ст. 115 местной конституции.

Политолог Руслан Бортник пишет, что ход Гончарука чисто политический: "это просто игра с целью получить новый "вотум доверия" от президента в виде отказа в отставке".

Политолог Владимир Фесенко также считает, что заявление Гончарука - это "не стремление уйти в отставку, а способ борьбы за то, чтобы остаться на этой должности", так как Рада не может до сентября уволить премьера в силу годичного иммунитета. При этом он считает, что Гончарук, возможно, "совершает роковую ошибку", так как Зеленский не собирался отправлять премьера в отставку, но не любит, когда ему ставят ультиматумы. И в будущем припомнит это Гончаруку.

При этом теоретически Зеленский может попросить Гончарука подать свое прошение об отставке в Раду, но по собственному желанию.

Какой вариант выберет Зеленский, предсказать сложно. Но офис президента уже заявил, что рассмотрит заявление премьера, хотя, согласно конституции, не имеет на это права.