Зеленский не имеет права уволить премьер-министра Украины, напоминают политологи

29 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/repair/wc/, подробности тут.
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/plumbers/pipe-installation/pipelaying/price/, варианты по ссылке.
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/interior/apartments/studios/tworooms/diz/50m/, лучшие цены по ссылке.



Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Зеленский не имеет права уволить премьер-министра Украины, напоминают политологи

Украинский президент Владимир Зеленский не имеет права, согласно конституции страны, уволить премьер-министра Алексея Гончарука, написавшего соответствующее заявление на имя президента. Об этом заявляют политологи, которые считают, что это похоже на игру.

Как сообщало Накануне.RU, Гончарук написал заявление об отставке. Причиной послужил разразившийся скандал, когда в интернете появилась аудиозапись, на которой Гончарук на встрече с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой обсуждает, как растолковать Зеленскому, что в экономике все в порядке. По его словам, у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов", а в голове пустота и туман. После этого многие призвали Гончарука уйти в отставку.

Однако он сделал неожиданный ход, показав, что не держится за кресло. Политологи же отмечают, что его кандидатура была согласована с США. Поэтому Зеленский, невольно впутанный в скандальную историю с "делом Байдена", вряд ли пойдет на новый конфликт. А Гончарук может даже укрепить свои позиции.

"Премьер не подал в отставку! Он просто написал открытое письмо Зеленскому. В отставку пишут парламенту", - указывает политолог Михаил Чаплыга, о чем говорится в ст. 115 местной конституции.

Политолог Руслан Бортник пишет, что ход Гончарука чисто политический: "это просто игра с целью получить новый "вотум доверия" от президента в виде отказа в отставке".

Политолог Владимир Фесенко также считает, что заявление Гончарука - это "не стремление уйти в отставку, а способ борьбы за то, чтобы остаться на этой должности", так как Рада не может до сентября уволить премьера в силу годичного иммунитета. При этом он считает, что Гончарук, возможно, "совершает роковую ошибку", так как Зеленский не собирался отправлять премьера в отставку, но не любит, когда ему ставят ультиматумы. И в будущем припомнит это Гончаруку.

При этом теоретически Зеленский может попросить Гончарука подать свое прошение об отставке в Раду, но по собственному желанию.

Какой вариант выберет Зеленский, предсказать сложно. Но офис президента уже заявил, что рассмотрит заявление премьера, хотя, согласно конституции, не имеет на это права.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский не имеет права уволить премьер-министра Украины, напоминают политологи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров