Общественная палата России весной представит индекс фейковых новостей

В Общественной палате России весной 2020 года представят первый индекс фейк ньюс – рейтинг фальшивых новостей за первый квартал. Об этом сообщил глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Не позднее ранней весны мы представим первый выпуск индекса фейк ньюс. Фейковые новости уже в начале этого года захлестнули соцсети и СМИ, они, конечно, не потрясают основы государства и общества (не преследуются по закону – прим. ред.), но также вызывают широкий резонанс. Свежий пример – покупка учительницей лифчика в Ульяновске. Поднялся шум, а потом оказалось, что эта история выдумана от начала до конца", - заявил Малькевич, представляя работу двух лендингов для сбора жалоб на контент в сети.

Первый лендинг – "Доступа.нет" – направлен на борьбу с оскорблением государственных символов. Вторая – "Фейков.нет" – на борьбу с фейковыми новостями, которые могут вызвать серьезные общественные потрясения (их распространители, согласно закону, могут быть наказаны). Малькевич отметил, что страницы, где граждане могут оставить жалобу, являются также и просветительскими – там, в частности, объясняется, что такое госсимволы, передает корреспондент Накануне.RU.