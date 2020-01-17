Главный ледовый городок Екатеринбурга срочно закрыли из-за рухнувшей стены

В Екатеринбурге приняли решение в срочном порядке закрыть главный ледовый городок на Площади 1905 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

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В пятницу в городке упала часть ледяной стены, после чего всех людей вывели за территорию. Вероятно, причиной стала теплая погода: сегодня в Екатеринбурге стоит плюсовая температура, что крайне нетипично для середины января.

Как пояснили в мэрии, в целях безопасности посетителей администрация ледового городка приняла решение о временном закрытии объекта. Он не будет работать до 10 часов утра субботы, 18 января.

Напомним, в этом году главный ледовый городок Екатеринбурга установил новые рекорды посещаемости. С момента торжественного открытия 27 декабря 2019 года в нем побывало более 400 тысяч человек.