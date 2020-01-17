"Никто не хочет полигон возле себя": Куйвашев ответил на предложение обсуждать размещение мусорных объектов

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал необходимость общественного обсуждения мест размещения мусоросортировочных объектов. Как передает корреспондент Накануне.RU, тему подняли журналисты на сегодняшней пресс-конференции.

По словам главы региона, если выносить данный вопрос на суд общества, мест для полигона будет не найти.

"Я и сам сортирую мусор. Отдельно стекло, отдельно пластик. У меня получается. Все это огромная работа. В митингах нет ничего плохого. Никто не хочет у себя под боком полигон, но мусор то надо девать куда-то?" - отметил губернатор.

Напомним, вопрос строительства мусорных полигонов в Свердловской области будет рассмотрен в феврале на заседании Заксобрания региона. Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды изучил обращения свердловчан на тему строительства полигонов размещения ТКО, а также мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов на территории Среднего Урала. Принято решение о включении данного вопроса в повестку заседания Законодательного собрания 25 февраля в рамках правительственного часа. Недовольство жителей столицы области вызывает перспектива расположения мусорного полигона "Екатеринбург-Юг" возле Большого Седельникова.