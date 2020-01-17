Зеленский отозвал свой проект изменений конституции Украины после критики Запада. Из-за Донбасса?

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал поданный им же проект изменений конституции страны в части децентрализации и направить его на доработку. Об этом сообщила пресс-служба президента. Это произошло после того, как посольства Германии, Швеции и Канады раскритиковали законопроект. Причем отозванным оказался уже обновленный законопроект, так как первый ранее был им переработан.

Читайте также: Рада собирается начать изменение конституции Украины в части децентрализации

Напомним, Зеленский внес законопроект после встречи лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря. В нем не упоминается особый статус Донбасса. Вместо этого Зеленский предложил Раде самостоятельно, без изменения конституции определять статус административно-территориальных единиц, т.е. решил подменить изменение конституции, которого требуют Минские соглашения, отдельным законом о статусе Донбасса.

Интересно, что в начале недели состоялся телефонный разговор Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая перед этим обсуждала, в частности, украинскую проблему в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Политолог Вадим Карасев считает, что именно позиция Европы сыграла решающую роль.

"С этим законопроектом проблема именно в особом статусе Донбасса. Точнее в его отсутствии в проекте изменений в конституцию. Все эти отмазки, зашитые, зашифрованные формулы, не устраивают ни Путина, ни Германию, ни Францию", - цитирует его "Страна".

Депутат Рады Юрий Павленко от "Оппозиционной платформы" напоминает, что изменения конституции должны быть согласованы с ДНР и ЛНР.

По децентрализации Зеленского критикуют с обеих сторон: нацисты - за то, что он пытается пойти на уступки России по особому статусу Донбасса, а оппозиция, выступающая за компромисс с Россией и Донбассом, - за невыполнение Минских соглашений.