В годовщину Победы: за сносом образца конструктивизма, где был военный госпиталь, может стоять "Форум груп"

Здание на улице Нагорной, 12, архитектурный пример знаменитого уральского конструктивизма, строился как профтехкомбинат в 30-ые, во время Великой Отечественной войны там располагался госпиталь, после размещался радиотехникум им. Попова. Сейчас здесь офисные центры, здание пришло в упадок, и его собираются сносить.

За инициативой по сносу дома, предположительно, может стоять некогда близкий к городским властям застройщик "Форум груп", по крайней мере, об этом заявляют общественники из организации "Уральский Хронотоп". Представитель активистов, выступающих против сноса здания, Олег Букин заявил Накануне.RU, что в настоящий момент в Управлении Госохраны памятников Свердловской области находится заявление от 16 января на включение здания по адресу ул. Нагорная, 12 в реестр объектов культурного наследия, что должно остановить снос.

Общественники надеются, что Управление Госохраны не допустит сноса здания. Капитального ремонта, обещанного по закону, здание так и не дождалось, его не ремонтировали с 80-х и теперь собираются сносить, хотя оно несет историческую и культурную ценность - во время Великой Отечественной войны там располагался госпиталь для тяжелораненых. Здания в стиле конструктивизма вообще являются визитной карточкой города, что не раз упоминалось на самом высшем уровне, в городе даже проводились "Дни Конструктивизма".

Заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков рассказал Накануне.RU, что здание бывшего Свердловского профкомбината на ул. Нагорная, 12 - это одно из зданий, построенных в начале 30-х годов по проекту известного архитектора Соколова, он специализировался на создании конструктивистских объектов:

"Система профтехкомбината должна была быть введена по всему Советскому Союзу, - рассказывает об истории здания Бурденков. - И в 1931 году он возводится у нас, достаточно мощный по архитектуре, большой. Он имеет отношение к Верх-Исетскому заводу, это профтехкомбинат, который должен был поставлять учеников на Верх-Исетский завод. Вокруг него формируется целый городок ВИЗовский, общежитие стоит и жилой дом".

История его в любом случае важна, потому что здесь находилась переформатированная из профтехкомбината школа ФСУ, здесь был торфяной техникум, какое-то время располагались театральный техникум, металлургический техникум и радиотехникум.

"Это такое большое учебное здание, по архитектуре соотносимое с историческими зданиями ВТУЗ-городка, тоже построенного в стиле конструктивизма. Это начало нашей истории, начало индустриализации. С точки зрения истории - даже не архитектуры, а именно истории - это знаковое здание. Жалко, что сейчас забытое и превращенное в офисный центр. Оно достаточно объемное, большое, единственное, почему его до сих пор не признали памятником - оно находится не на виду, а в глубине Верх-Истеского поселка, некоторые люди о нем первый раз сейчас услышали. То есть здание связано с историей архитектурного стиля конструктивизм известнейшего нашего архитектора Соколова, ну, и, конечно же, в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне снос бывшего госпиталя - неприятное явление", - отметил эксперт Евгений Бурденков.