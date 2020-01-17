В Челябинской области начался прием документов от кандидатов в Общественную палату региона

В Общественной палате Челябинской области началась процедура замещения вакантных мест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОП, это связано с досрочным прекращением полномочий двух членов Общественной палаты региона.

Выдвинуть кандидатов могут некоммерческие организации. Документы на кандидата для утверждения губернатором будут принимать до 5 февраля. Документы, представляемые некоммерческими организациями на кандидата для утверждения членами Общественной палаты Челябинской области, надо подать в срок по 31 января.