"Это выгодно всем": Куйвашев одобрил налог для самозанятых в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о перспективах введения в регионе налога для самозанятых. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.

Куйвашев отметил, что это хорошая практика.

"Я разговаривал на эту тему в Москве. Заявился самозанятым - платишь налоги, обеспечиваешь себе пенсию. Это выгодно всем, перспективы у нас самые хорошие. Идея мне нравится, во всем мире подобная практика реализуется", - заявил губернатор.

Напомним, с 1 июля 2020 года налоговый режим для самозанятых распространят на все российские регионы. Под статус самозанятых в стране сейчас подпадают более 250 тысяч человек.