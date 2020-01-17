29 Июля 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Евгений Куйвашев, пресс-конференция (2020) | Фото: Накануне.RU

"Это выгодно всем": Куйвашев одобрил налог для самозанятых в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о перспективах введения в регионе налога для самозанятых. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.

Куйвашев отметил, что это хорошая практика.

"Я разговаривал на эту тему в Москве. Заявился самозанятым - платишь налоги, обеспечиваешь себе пенсию. Это выгодно всем, перспективы у нас самые хорошие. Идея мне нравится, во всем мире подобная практика реализуется", - заявил губернатор.

Напомним, с 1 июля 2020 года налоговый режим для самозанятых распространят на все российские регионы. Под статус самозанятых в стране сейчас подпадают более 250 тысяч человек.

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"Это выгодно всем": Куйвашев одобрил налог для самозанятых в Свердловской области

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Теги: самозанятые, налог, Куйвашев



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Ранее 11.02.2020 08:20 Мск В Свердловской области с начала года зарегистрировано 4,5 тысячи самозанятых
Ранее 21.01.2020 09:18 Мск На стадионе "Екатеринбург-Арена" пройдет семинар по введению налога для самозанятых

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