29 Июля 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
свалка мусор мешок помойка (2007) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске пересмотрят нормативы накопления твердых коммунальных отходов

В столице Самотлора уже полгода, как куратором обращения с твердыми коммунальными отходами является региональный оператор, компания "Югра-Экология". Из-за многочисленных обращений предпринимателей, юридических лиц, а также жителей частных домов администрация города пересмотрит нормативы накопления ТКО для многоквартирных и частных жилых домов, предприятий общепита и промтоварных магазинов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Обращения горожан, предпринимателей и юридических лиц в администрации города не остаются без рассмотрения. Наиболее часто задают вопросы о высоком значении норматива накопления ТКО, который является одной из главной составляющей расчета платы.

Пересмотр произойдет не сразу. Замеры проводятся в течение четырех сезонов года, и установить их возможно не ранее июля. Замеры проводятся только в Нижневартовске. Для объективности и корректности данных к мероприятиям привлекаются общественность и представители регионального оператора.

Напомним, в ноябре прошлого года на портале госзакупок размещены несколько лотов, заказчик которых, "Югра-Экология", ищет подрядчика для вывоза мусора из Кондинского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Белоярского, Нижневартовского и Нефтеюганского районов. Минимальные суммы контрактов – от 199 тыс. руб. в Белоярском до 14,7 млн руб. в Ханты-Мансийском районе.

До этого регоператор разорвал договор с компанией "Экосервис", которая занималась вывозом мусора в поселке Агириш Советского района. Ранее "Югра-Экология" пообещала вместе с мэрией Урая установить в городе мусорные площадки. Весной стало известно об объединении всех участников перехода на новую систему обращения с отходами.

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В Нижневартовске пересмотрят нормативы накопления твердых коммунальных отходов

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Теги: Югра-Экология, вывоз мусора, обращение с твёрдыми коммунальными отходами, регоператор



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