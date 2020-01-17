29 Июля 2020
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(2004) | Фото

Инфляция и кибермошенничество. Банк России провел 10 тыс. онлайн-уроков финансовой грамотности в УрФО

За 2019 г. в Уральском федеральном округе в проекте "Онлайн-уроки финансовой грамотности" от Банка России приняли участие 1 тыс. 295 образовательных организаций, в числе которых 1 тыс. 89 школ, 167 учреждений среднего профессионального образования и 39 детских домов. Всего в УрФО за прошедший год прошло 9 тыс. 936 дистанционных занятий по финансовой грамотности, что почти в два раза превышает количество занятий в 2018 г. (5 тыс. 132). Тем самым, на Урале в онлайн-уроках приняло участие 40% школ округа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского главного управления Банка России, больше всего в УрФО выделились учащиеся Тюменской области с 58% школ, принявших участие в проекте. Число уроков перевалило за 4 тыс. с просмотрами свыше 87 тыс. На втором и третьем местах Свердловская и Курганская области, где прошло 1,7 тыс. уроков с 33,7 тыс. просмотров и 1,6 тыс. уроков с 31,5 тыс. просмотров соответственно. Всего же по России в 2019 г. прошло 161, 4 тыс. уроков по финансовой грамотности, а число их просмотров превысило 3 млн.

Онлайн-уроки проходят в прямом эфире. Все вопросы учащихся специалисты получают в чате и комментируют в режиме реального времени. Педагогами, разъясняющими вопросы финансов, выступают специалисты Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, представители Московской биржи, кредитных организаций, страховых и инвестиционных компаний, налоговой службы, а также финансовые волонтеры.

Темы онлайн-уроков обновляются каждый год. Помимо преподаваемых блоков "Личные финансы", "Налоги и пенсия", "Страхование" и "Финансовые инструменты", в прошедшем году среди учеников стали популярны темы: "Что нужно знать про инфляцию", набравшие более 145 тыс. просмотров в стране, и "Как защититься от кибермошенничества" с 237 тыс. просмотров.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин считает, что в последнее время условием выживания кредитных институтов является именно финансовая безграмотность населения.

"Мы живем не в Советском Союзе, где о нас заботились. Сейчас каждый должен, действительно, иметь голову на плечах, ведь банки через кредиты порабощают нас в чистом виде. Если все люди начнут думать, они начнут брать меньше кредитов - это же очевидно. Не знаю даже, как можно действовать против собственных интересов", - сказал Накануне.RU Александр Ладыгин.

Тем не менее, депутат считает, что уроки финансовой грамотности необходимы в школах, однако встает вопрос, как именно их преподают. "Безусловно, финансовая грамотность нужна, как и юридическая грамотность в том числе, - поясняет депутат. - К сожалению, у нас в школах сегодня не преподается логика. А ведь прежде чем людям любую грамотность преподавать (юридическую или финансовую), надо преподавать логику и обязательно психологию".

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Инфляция и кибермошенничество. Банк России провел 10 тыс. онлайн-уроков финансовой грамотности в УрФО

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Теги: Инфляция, кибермошенничество, уроки финансовой грамотности



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