Куйвашев о переводе заповедника "Денежкин камень" в статус нацпарка: "Мы подали все документы"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об изменении статуса заповедника "Денежкин камень". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.

Главу региона спросили, когда "Денежкин камень" получит статус национального парка.

"Мы уже подали для этого все документы. Нужно все аккуратно сделать, это наше наследие и достояние. Защитить этот объект таким образом, чтобы сделать его лучше. Работа в этом направлении ведется", - сказал Куйвашев.

Напомним, в конце прошлого года свердловские общественники потребовали от РАН и "Гринпис" не допустить перевода заповедника "Денежкин камень" в статус нацпарка.