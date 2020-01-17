В Перми защитники железной дороги устроили спонтанный митинг перед федеральным замминистра

В Перми противники закрытия участка Горнозаводской ветви устроили спонтанный "митинг" при виде правительственной делегации, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик опубликован в группе "Сохраним железную дорогу Пермь II - Левшино". Сообщается, что 16 декабря в краевую столицу прибыл заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Глава города Дмитрий Самойлов и руководитель краевого минтранса Николай Уханов показывали ему участок Горнозаводской ветки, который планируется ликвидировать.

Заметив делегацию, пермяки, которые стояли в этот момент на перроне, начали скандировать "Не закрывайте электричку!"

После одна из женщин громко высказала свое возмущение: "Правильно, им не ездить, они и закрывают. А нам ездить! А у нас дети-студенты начнут учиться, как они будут добираться? Вообще есть смысл? Дурь полная!" - высказалась пермячка.

Также на кадрах видно, слышно, как один из чиновников, предположительно, мэр Перми Дмитрий Самойлов объясняет высокому гостю, что будет размещено на участке: "здесь будет галерея, здесь будет театр".

В пресс-службе краевого минтранса не смогли оперативно прокомментировать ситуацию: в ведомстве заявили, что не в курсе приезда в Пермь федерального замминистра, пообещали уточнить эту информацию и предоставить комментарий позднее.