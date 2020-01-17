29 Июля 2020
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Общество В России
снюс никотиносодержащая смесь (2019) | Фото: Первый канал

В России впервые зафиксирована смерть из-за снюсов

В России зарегистрирован первый случай смерти из-за употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, передает РИА Новости.

Брюн напомнил, что в стране наблюдается вспышка потребления конфет и жвачек с никотином, что привело к массе проблем. "Появились психозы, и уже появилась первая смерть", - сказал он, не приводя какие-либо подробности.

Как ранее писало Накануне.RU, появившаяся в России проблема никотиносодержащих бестабачных смесей, леденцов и мармеладных конфет была очевидна еще пять-семь лет назад, и тогда ее можно было зарубить на корню, внеся поправки в законодательство. Но все тревожные звоночки прозевали, в этом признаются и сами законодатели.

Напомним, премьер России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе - в интернете.

Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СКР было поручено организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках

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В России впервые зафиксирована смерть из-за снюсов

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Теги: снюсы, смерть, евгений брюн



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