В России впервые зафиксирована смерть из-за снюсов
В России зарегистрирован первый случай смерти из-за употребления некурительных никотиносодержащих смесей.
Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, передает РИА Новости.
Брюн напомнил, что в стране наблюдается вспышка потребления конфет и жвачек с никотином, что привело к массе проблем. "Появились психозы, и уже появилась первая смерть", - сказал он, не приводя какие-либо подробности.
Как ранее писало Накануне.RU, появившаяся в России проблема никотиносодержащих бестабачных смесей, леденцов и мармеладных конфет была очевидна еще пять-семь лет назад, и тогда ее можно было зарубить на корню, внеся поправки в законодательство. Но все тревожные звоночки прозевали, в этом признаются и сами законодатели.
Напомним, премьер России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе - в интернете.
Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СКР было поручено организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках