В России впервые зафиксирована смерть из-за снюсов

В России зарегистрирован первый случай смерти из-за употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, передает РИА Новости.

Брюн напомнил, что в стране наблюдается вспышка потребления конфет и жвачек с никотином, что привело к массе проблем. "Появились психозы, и уже появилась первая смерть", - сказал он, не приводя какие-либо подробности.

Как ранее писало Накануне.RU, появившаяся в России проблема никотиносодержащих бестабачных смесей, леденцов и мармеладных конфет была очевидна еще пять-семь лет назад, и тогда ее можно было зарубить на корню, внеся поправки в законодательство. Но все тревожные звоночки прозевали, в этом признаются и сами законодатели.

Напомним, премьер России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе - в интернете.

Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СКР было поручено организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках