Куйвашев допустил создание нового министерства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил возможность создания министерства, которое будет координировать цифровое развитие, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU: "Сегодня, после назначения премьером цифровика, да и основываясь на мировых трендах, направленных на развитие цифровой экономики, планируется ли создание соответствующего министерства для объединения всех задач?" Отметим, что сегодня этой сферой занимается несколько министерств, ответственность между которыми распылена.

"Если есть вопросы про координации министерств, то хочется у вас спросить: "Что решать?". Мною подписано постановление о создании проекта "Умный регион". Вам нужно цифровое министерство? Давайте мы с вами об этом подумаем. Может и создадим цифровое министерство..." - отметил Куйвашев.