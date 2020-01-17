Проекты коренного югорчанина получили награду на всероссийском конкурсе актуальных национально-культурных проектов "Россия – этнический комфорт"

Нижневартовская городская общественная организация "Центр коренных народов Севера "Тор-Най" награждена дипломом лауреата I степени Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов "Россия – этнический комфорт". Этим отмечен комплекс проводимых ею мероприятий по сохранению и развитию народной культуры. В него входят проекты "Форум финно-угорских народов "Живая нить", "Тематические встречи "У чувала дружбы", фестиваль семей народов России, посвященный Году семьи в Югре "Моя семья – моя Россия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Конкурс проводился при поддержке комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при президенте по межнациональным отношениям. Учредители и организаторы проекта – министерство культуры Российской Федерации и Центр культуры народов России "Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова".

Всего на конкурс "Россия: этнический комфорт-2019" поступило более 200 работ из 63 регионов страны. Автором нижневартовских проектов является коренной житель Югры, лауреат премии губернатора Югры по сохранению культуры коренных народов Севера Федор Никитин. Все реализуемые организацией мероприятия проводятся совместно с муниципальным бюджетным учреждением "Центр национальных культур". Благодаря им происходит формирование позитивных ценностей, основанных на понимании и принятии многообразных культур.

Напомним, ранее Федор Никитин со своим социальным проектом победил во Всероссийском форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ "Российский Север", который прошел в Ханты-Мансийске.