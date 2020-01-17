29 Июля 2020
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд отменил генплан Миасса из-за поселка, в территорию которого включили земли сельскохозяйственного назначения

Суд признал недействующим генеральный план Миасса в части территории Верхний Атлян. В границы поселка включены земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в июне 2018 года решением собрания депутатов Миасского городского округа внесены изменения в генплан города применительно к территории поселка Верхний Атлян, согласно которым земли сельскохозяйственного назначения включены в границы территории поселка.

При этом генплан не был согласован с областным правительством.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании генерального плана Миасского городского округа применительно к территории Верхний Атлян недействующим со дня принятия. Суд требования прокурора поддержал.

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Суд отменил генплан Миасса из-за поселка, в территорию которого включили земли сельскохозяйственного назначения

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Теги: генплан, Миасс, прокуратура,



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