Суд отменил генплан Миасса из-за поселка, в территорию которого включили земли сельскохозяйственного назначения

Суд признал недействующим генеральный план Миасса в части территории Верхний Атлян. В границы поселка включены земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в июне 2018 года решением собрания депутатов Миасского городского округа внесены изменения в генплан города применительно к территории поселка Верхний Атлян, согласно которым земли сельскохозяйственного назначения включены в границы территории поселка.

При этом генплан не был согласован с областным правительством.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании генерального плана Миасского городского округа применительно к территории Верхний Атлян недействующим со дня принятия. Суд требования прокурора поддержал.