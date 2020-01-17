29 Июля 2020
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Армия и ВПК За рубежом
Последствия иранского удара по американской базе в Ираке (2020) | Фото: imp-navigator.livejournal.com

США признали потери от иранского удара

Пентагон признал, что в разультате иранского удара по американским базам в Ираке имелись пострадавшие. Как передаёт Infox, погибших нет, однако 11 солдат были контужены, они сейчас находятся в больницах Кувейта и Германии.
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Вскоре после атаки иранские государственные СМИ сообщили о 80 погибших американских военнослужащих. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о том, что на подвергшихся удару объектах никто не погиб, а материальный ущерб оказался незначительным.

После того как по приказу американского руководства в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командир спецназа Корпуса стражей исламской революции, Тегеран атаковал две американские базы. По территории Ирака были выпущены 15 ракет, из которых в цель попали 11.

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США признали потери от иранского удара

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Теги: США, Иран, Ирак, ракеты



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