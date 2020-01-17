Куйвашев - Накануне.Ru: Перевод "Скорой помощи" на аутсорсинг не приведет к увольнениям

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос Накануне.RU, заявил, что аутсорсинг станций "Скорой помощи" не приведет к увольнениям сотрудников. Отметим, в бюджете 2020 г. на аутсорсинг выделено 107 млн руб., региональный минздрав до сих пор не пояснил, на что конкретно будут направлены эти деньги.

"Аутсорсинг "скорых" - это не новая форма работы. У нас есть много частных "скорых", которые нормально выполняют свою работу за деньги. 107 млн руб. пойдет на приобретение новых автомобилей. Заниматься материальными активами должны профессионалы. Во всем мире сегодня и в том числе на Западе введен аутсорсинг "Скорой помощи". Сами станции, а не врачи зарабатывают деньги. Главврачи ставят задачу, через сколько машина должна быть готова. В Екатеринбурге том же вообще нет недовольных аутсорсингом. Я вас уверяю. Никто никого увольнять не будет. Нет никаких нареканий насчет аусорсинга. Что там плохого?" - заявил Куйвашев.

"Мы ставим себе задачу полностью обновить весь автопарк в "скорых". Знаете, есть такая фраза, вам ехать или шашечки? Так вот, надо ехать", - заключил он.

Напомним, в Нижнем Тагиле коллективу станции "Скорой помощи" недавно сообщили, что с апреля они будут уволены, а затем им предстоит заключить договор с частной организацией. В ряде регионов перевод "скорой" на аутсорсинг привел к угрозам забастовок и другим акциям протеста медицинских работников и водителей.