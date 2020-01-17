Куйвашев разберется с "браконьерством" свердловского постпреда в Москве

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с постпредом региона в Москве Александром Овчаровым. Как передает корреспондент Накануне.RU, заявление глава региона сделал на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен постпред Свердловской области в Москве. Утверждается, что представленный на записи мужчина занимался незаконной охотой.

Сегодня Евгения Куйвашева попросили прокомментировать данную ситуацию.

"Мы с этим разбираемся, я отправил туда департамент контроля. Сейчас проводится служебная проверка, правоохранители разбираются. Вы меня знаете, давайте дождемся официальных выводов и тогда будем принимать решение. Пока таких выводов нет", - заявил губернатор.

Ранее власти Свердловской области не подтверждали информацию о задержании постпреда Александра Овчарова по подозрению в причастности к браконьерству.