29 Июля 2020
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Евгений Куйвашев, пресс-конференция (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев разберется с "браконьерством" свердловского постпреда в Москве

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с постпредом региона в Москве Александром Овчаровым. Как передает корреспондент Накануне.RU, заявление глава региона сделал на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен постпред Свердловской области в Москве. Утверждается, что представленный на записи мужчина занимался незаконной охотой.

Сегодня Евгения Куйвашева попросили прокомментировать данную ситуацию.

"Мы с этим разбираемся, я отправил туда департамент контроля. Сейчас проводится служебная проверка, правоохранители разбираются. Вы меня знаете, давайте дождемся официальных выводов и тогда будем принимать решение. Пока таких выводов нет", - заявил губернатор.

Ранее власти Свердловской области не подтверждали информацию о задержании постпреда Александра Овчарова по подозрению в причастности к браконьерству.

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Куйвашев разберется с "браконьерством" свердловского постпреда в Москве

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Теги: Куйвашев, Овчаров, проверка



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